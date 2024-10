Volver | La Tecla Nacionales 17 de octubre de 2024 TARIFAS

Más de un millón de familias pueden perder los subsidios de luz y gas: cómo saber si estás incluido

De los 1,7 millones de familias que debían realizar el trámite del RASE, solo lo hicieron 300.000, apenas el 18% del total. El Gobierno analiza lanzar una nueva campaña de información.

