Falleció Liam Payne, ex cantante de One Direction

Murió Liam Payne, ex cantante de One Direction luego de caer de un tercer piso de un Hotel en el barrio de Palermo, en la capital Federal. Todavía de desconoce lo que sucedió y no descartan que sea un accidente o un intento de quitarse la vida del joven de 31 años.

El ex cantante de One Ditection se encontraba en Buenos Aires y la policía de la ciudad está investigando los hechos. El trágico episodio se registró en horas de la tarde en el barrio de Palermo. Payne era el guitarrista y compositor.

Estaba en Argentina hace poco días y se hospedaba en Casa Sur en la calle Costa Rica de la ciudad de Buenos Aires, hace 15 días. Al parecer habían denunciado que “estaría bajo efectos de estupefacientes o alcohol” según la Comisaria 14 B que estaba a cargo de lo sucedido.

El SAME contactó que encontraron su cuerpo en el patio interno del Hotel. Según las primeras informaciones podría haberse tratado de un suicidio.