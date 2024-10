Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2024 LO QUE VIENE

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Máximo puso sobre la mesa la re-re de los intendentes y pidió discutir el tema

El presidente del PJ dijo en una reunión partidaria que debe discutirse la caducidad de los mandatos, una demanda de varios alcaldes que, con el marco legal actual, no pueden reelegir en 2027. También habló de abrir el debate para eliminar las elecciones intermedias y que se elija todo cada cuatro años.

