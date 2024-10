Volver | La Tecla Nacionales 16 de octubre de 2024 CITA CONFIRMADA

“No es lugar para ella”: Quintela confirmó reunión con CFK y fogoneó la interna

En medio de la disputa por la conducción del PJ, el gobernador riojano Ricardo Quintela le sugirió a la expresidenta que sea "embajadora itinerante" y se dedique a dar sus "charlas magistrales". El mandatario provincial confirmó que el encuentro será este viernes.

