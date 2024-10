El PJ pidió seis mil urnas pero afronta un problema financiero para hacer la elección

En vísperas del cierre de listas del próximo sábado y la reunión que se espera entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela (que sería entre jueves y viernes), el Partido Justicialista Nacional solicitó oficialmente a Lisandro Catalán, Vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, seis mil urnas para la elección interna del 17 de noviembre. Si no media un acuerdo antes del cierre de listas, previsto para el próximo sábado 19, la competencia se dará entre la exvicepresidenta y el gobernador de La Rioja.



En el mismo día donde Cristina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvieron un reservado encuentro en el departamento de la expresidenta, el PJ hizo oficial el pedido de urnas para que voten más de tres millones de afiliados. La solicitud de las cajas en las que deben depositarse los votos es una formalidad prevista dentro del cronograma, pero que el pedido se haya realizado es porque todavía está lejos de resolverse la cuestión mediante un acuerdo que permita llegar a una lista de consenso y evitar el comicio interno.





Cristina Fernández de Kirchner recibirá a Axel Kicillof en medio de la interna que atraviesa el peronismo en el marco del proceso electoral del PJ nacional.



La misiva dirigida a Lisandro Catalán y firmada por el apoderado del partido, Eduardo López Wesselhoefft solicita “la entrega de seis mil urnas”; y detalla que, “motiva el presente la circunstancia de haberse convocado a elecciones internas, para la renovación de autoridades nacionales de la agrupación política”.



Por otro lado, la carta sostiene que “cabe señalar que se encuentran habilitados a sufragar 3.123.256 afiliados de los 24 distritos nacionales que conforman un distrito único”.



Cristina está decidida a ser la próxima presidenta del PJ Nacional, y Quintela anunció que no se bajará de esa carrera. Y mientras ambos buscan apoyos y juntan firmas para tener los avales necesarios, en el mundillo del peronismo pocos realmente creen que se concrete la contienda.



“¿La ven a Cristina sentada en una mesa con 28 miembros que le van a discutir cosas”, toreó hace unos días un cacique del Conurbano, convencido que al final ella se bajará para colocar allí a alguien de su confianza. “Va a ser ella”, retrucan con vehemencia desde La Cámpora. El gobernador de La Rioja, mientras tanto, asegura que no se baja de la carrera recién se sentará a negociar con la expresidenta cuando tenga su propia lista armada.



Ambos, y todos en el peronismo conocen, además, otra situación por demás embarazosa: la fuerza política más grande de la Argentina no cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer frente a una elección interna. “es un gasto millonario el despliegue y el repliegue de urnas, a lo que hay que sumarle la impresión de boletas y los gastos del día del comicio, hoy el partido no cuenta con ese dinero”, se sinceró un dirigente que conoce de cerca la realidad del Consejo Nacional del PJ. Y no dejó de recordar que si bien los comicios están llamados para el 17 de noviembre los mandatos recién vencen el 30 de marzo, por lo cual tampoco sería descabellado que se decida postergar la elección mientras se busca el consenso.



Si bien el PJ no tiene presidente tras la renuncia de Alberto Fernández, el resto de las autoridades partidarias están con plena vigencia de los mandatos, como se dijo, hasta el 30 de marzo del próximo año.



Respecto a lo económico, un intendente sostuvo que “una de las cuestiones que da la pauta que plantear una interna en este momento es una locura en este momento es que el partido no tiene plata ni para pagar la luz, por lo tanto es casi imposible que pueda hacer una elección, que cuesta millones”





La carta del PJ a Catalán: