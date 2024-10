Gray pidió posponer elecciones del PJ y que Cristina tenga un "gesto" para la renovación

Les comparto mis reflexiones acerca de la difícil situación que atraviesa el @p_justicialista. Consecuente con los valores y principios que sostengo desde hace años, pido una renovación total.



Elatraviesa un intenso proceso de discusiones internas y todos los sectores comienzan a sentar postura al respecto. Mientrasya se lanzaron hacia la presidencia partidaria, el intendente de Esteban Echeverría,, dio a conocer su posicionamiento crítico.A través de un documento, el jefe comunal manifestó que "el país atraviesa una de las crisis sociales y económicas más profundas desde el regreso de la democracia". Entonces, expresó: "Quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos prestar especial atención a las numerosas demandas y necesidades sociales. Hoy más que nunca. Nuestra mayor preocupación debe estar centrada en las y los humildes, vulnerables, y en los sectores medios trabajadores y productivos"."Frente a la gravedad de los problemas, nuestra sociedad no tolerará ningún tipo de cuestión que se aparte de esa atención de sus necesidades apremiantes.", sostuvo.Sobre la convocatoria a elecciones en el PJ nacional, Gray remarcó que "debe darse con mecanismos amplios de participación partidaria para que todos los sectores tengan la oportunidad de debatir y participar en el ámbito correspondiente". Asimismo, consideró que se "debiera atender las cuestiones básicas de calidad institucional que requiere la sociedad actual:para candidatas y candidatos; publicación, transparencia y(en los que no están compañeras y compañeros que se afiliaron en diversas oportunidades y todavía figuran personas fallecidas); implementación delpara la conformación de listas y garantizar la participación plural y equitativa en las juntas electorales y apoderados partidarios, entre otras".Por se motivo, lanzó: "Solicito lahasta que las condiciones sociales sean más apropiadas y se adecúen los mecanismos partidarios para una verdadera participación plural, transparente e inclusiva".Más adelanto, realizó un pedido a CFK "desde el lugar de haber sido fundador del frente político que la referencia, luego de permanecer en él durante más de 20 años y de no alejarme nunca (ni 'medio centímetro', como sí lo hicieron otras y otros). Después de haber sido dos veces presidenta de la Nación y luego vicepresidenta,".En ese aspecto, afirmó: "le pido, atendiendo a los nuevos colectivos y las demandas sociales. Necesitamos una renovación total. Así, sino producto de un verdadero proceso riguroso de formación, capacitación, participación y elección para empoderar a las y los mejores".