Francos le pateó la pelota a las provincias y aseguró que deben encargarse de los hospitales

El jefe de Gabinete rechazó la idea de que el Estado Nacional tenga que administrar hospitales. "El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no?", afirmó Francos.

