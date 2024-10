Volver | La Tecla Nacionales 12 de octubre de 2024 ADIóS CCK

Con loas a Sarmiento y Roca y críticas a las universidades, Milei cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner

El Presidente encabezó el acto en el que se cambió el nombre del Centro Cultural Kirchner por el de Libertad. Aseguró que la medida “es el principio de un cambio de época”. Críticó a las universidades, señalando: “No quieren ser auditadas para mantener los curros y el robo de algunas agrupaciones políticas”.

