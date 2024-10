Volver | La Tecla Nacionales 12 de octubre de 2024 CONTRADICCIONES

Que sí, que no: el Gobierno ahora pone en duda la eliminación de las PASO

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, dijo que no sabe “si es el momento de eliminar” las internas. Días atrás, Guillermo Francos había asegurado que impulsarían su modificación.

