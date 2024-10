Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2024 "DAME ELEMENTOS"

Guerra total en la UCR: acusan a apoderado opositor de incentivar fraude

Un reciente audio filtrado evidencia como un apoderado de la lista de Lousteau y Manes pide alterar el resultado de las elecciones de la UCR bonaerense. "Te ofrezco futuro político. Vamos a laburar con Manes", argumenta.

