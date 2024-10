Volver | La Tecla Nacionales 8 de octubre de 2024 SIN ACUERDO

Docentes universitarios rechazaron el aumento y escala la tensión con el Gobierno

A la salida del encuentro, los gremios remarcaron que lo que exigen "no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo".

