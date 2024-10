1 de cada 3 personas fueron estafadas en San Pedro

En San Pedro, como en gran parte de los municipios bonaerenses, “nos conocemos todos”, dicen los vecinos, que comparten muchas cosas con sus coterráneos, entre ellas la solidaridad y la tranquilidad del pueblo. En esta oportunidad lejos de eso, los ciudadanos fueron víctimas de una estafa piramidal y casi un tercio de su población está involucrada en este nuevo sistema Ponzi.



Los denunciantes, todos oriundos del municipio que conduce Cecilio Salazar afirman haber invertido sus ahorros en una criptomoneda denominada "Rainbowex", que promete un rendimiento en dólares, y ahora temen que su dinero no solo no crezca, sino que nunca pueda ser recuperado.



Según los vecinos, este sistema de "trading" consistía en que los usuarios compren su cripto, que en teoría paga entre un 1% y un 2% diario, un incremento muy por encima de lo que ofrecen los bancos y esto les daría un rendimiento anual en pesos del 3000%. Algo que pasaba con distintas estafas como el famoso caso que involucraba a Cositorto y su Generaciòn Zoe.





La dinámica es similar a otras estafas, los usuarios que invierten deben reclutar a nuevos participantes. "Es una simulación que le hacen a la gente".

Lo llamativo de esta estafa en particular no solo tiene que ver con la cantidad de personas involucradas sino con el pueblo en particular ya que una de cada tres personas fue estafada por promotores de Knights Consortium, que es la plataforma a la que los ciudadanos de San Pedro le confiaron su dinero.

En ese sentido, toda la comunidad de San Pedro está en alerta y según trascendidos los estafados habrían descubierto la situación tras asistir a un evento donde los supuestos CEOs de Knights Consortium eran actores polacos.