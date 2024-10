Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de octubre de 2024 DECLARACIONES

Críticas y paños fríos: lo que dejó el paso de Máximo Kirchner por Monte Hermoso

En su paso por Monte Hermoso, el titular del PJ y diputado nacional, Máximo Kirchner hizo referencia a las disputas dentro del espacio que también tiene como protagonista al gobernador Axel Kicillof

Compartir