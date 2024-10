Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de octubre de 2024 MARCHA ATRáS

Después de la polémica, el Gobierno retrocede en una medida sobre tasas municipales

El Gobierno permitirá que las distribuidoras de energía eléctrica puedan cobrar la tasa municipal de alumbrado público dentro de las boletas de luz a cada vecino.

