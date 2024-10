Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de octubre de 2024 CONFLICTO EN ALZA

“Ante la intransigencia de IOMA”: FEMEBA recoge el guante y anuncia un nuevo paro

Luego de las acusaciones de Homero Giles, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires resolvió un cese de servicios a los afiliados de IOMA por 96 horas desde el lunes. “Instamos a las autoridades de IOMA a retomar el diálogo que permita resolver esta difícil situación”, indicaron.

