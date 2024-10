Polémica en CABA: ¿qué pasará con el cobro de ingresos brutos a profesionales?

El Gobierno de Jorge Macri presentó el Presupuesto 2025 en la Legislatura bajo la premisa de equilibrio fiscal y las principales modificaciones se verán en patentes, ABL, por su parte el Jefe de Gobierno declaró que no eliminará la exención de ingresos brutos a profesionales.



"Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales", sostuvo Jorge Macri y agregó que, "la información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura".





En ese sentido, el Jefe de Gobierno sostuvo que, "en este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política", tras las críticas recibidas desde la Libertad Avanza.





Por otro lado, los aumentos en algunos impuestos sucederán más temprano que tarde ya que desde el Ministerio de Hacienda señalaron que la recaudación del ABL sólo alcanza a cubrir apenas una tercera parte del costo del servicio y que los de mayor poder adquisitivo están siendo subsidiados bajo el esquema actual.



Otro de los puntos que tiene el Presupuesto tiene que ver con las patentes en los que buscan realizar cambios en el esquema, que genera saltos bruscos entre valuaciones similares. Por caso, un vehículo con un valor superior en $1 podía generar un salto de tramo hacia un alícuota superior que, automáticamente, generaba el doble de impuesto.





“Se propone entonces reestructurar la forma de cálculo del impuesto, con el fin de lograr un sistema más equitativo mediante la readecuación de escalas y alícuotas. La nueva propuesta genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente”, señalaron a INFOBAE desde el gobierno porteño.