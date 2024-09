Para el kirchnerismo bonaerense la Justicia quiere proscribir a CFK

Los legisladores de unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires sacaron un comunicado bancando a CFK “tras un nuevo intento de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner a manos del partido judicial”.



Los diputados y senadores peronistas mostraron su apoyo a Cristina, “manifestamos nuestra más profunda preocupación por la difusión anticipada y tendenciosa de un diario de la presunta decisión de la Cámara de Casación de ratificar la condena de CFK en la Causa Vialidad”.



Mediante un comunicado en redes sociales los legisladores sostuvieron además una "profunda consternación y preocupación por la difusión anticipada y tendenciosa por parte de un diario de tirada nacional, de la presunta decisión de la Cámara de Casación de ratificar la condena de la ex presidenta CFK en la Causa Vialidad", comenzó el escrito de Unión por la Patria.



Por su parte agregaron que dicha causa está repleta de “irregularidades manifiestas, señaladas no sólo por la defensa de la expresidenta sino por juristas de renombre internacional como el ex juez Baltazar Garzón, entre otros. Estamos ante un capítulo de lawfare", sostienen los legisladores, y además que se hace uso de la Justicia para perseguir.



Por otra lado sostienen que esta situación se inscribe en el acuerdo entre Macri y Milei para aprobar -amañada y apuradamente- una ley de ficha limpia que impide la participación electoral de candidatos con causas de corrupción.





Por último los legisladores de Unión por la Patria sostuvieron que están a "favor de la justicia siempre y bregamos por el respeto insoslayable de las garantís que brinda la Constitución Nacional. "Lo que ocurre actualmente en la Causa Vialidad nada tiene que ver con una Justicia imparcial", cerraron.