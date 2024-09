Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2024 INGRESO

El Gobierno oficializó a Mario Lugones como nuevo ministro de Salud

Luego de que el ex titular de la cartera presentara su renuncia, el titular de la Fundación Sanatorio Güemes fue anunciado en el Boletín Oficial como nuevo titular del Ministerio de Salud.

