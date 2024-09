Volver | La Tecla Informe Especial 30 de septiembre de 2024 GRAVE PROBLEMA

Por Francisco Messina

El narcotráfico se cuela en el interior

Cada vez son más los jefes comunales que alertan sobre esta problemática. El aumento del consumo se empezó a sentir y en los territorios solicitan un trabajo serio en conjunto con la Provincia

