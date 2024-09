Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2024 CLIMA TENSO

Entre votaciones y vetos, el Gobierno enfrenta una delicada semana política

El Presidente tiene a la firma el veto a la ley de financiamiento a universidades y el decreto de privatización de Aerolíneas Argentinas. En tanto, la boleta única promete ser un desafío para la gestión libertaria.

