Volver | La Tecla Nacionales 29 de septiembre de 2024 ZONA DE CONFLICTO

El Gobierno moja la oreja: ministro acusó a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos

El ministro de Educación, Carlos Torrendell, habló de un porcentaje de 38% de universitarios de los que no hay registro de inscripción a materias. "Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas", remarcó.

Compartir