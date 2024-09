Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2024 CAUSA VIALIDAD

La Justicia acelera la condena contra Cristina Kirchner y se complican sus planes de candidatearse

La Cámara Federal de Casación Penal confirmaría esta semana la condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner por fraude al Estado. En tanto, la posible aprobación de una ley de ficha limpia podrían influir en su futuro político como candidata en la provincia de Buenos Aires.

