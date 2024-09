Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de septiembre de 2024 PEDRO DE MENDOZA

Intendente PRO se anota para competir por la sucesión de Kicillof

El alcalde bullrichista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, admitió que aspira a ser candidato a Gobernador en 2027. “Me siento con ganas, con energías, con experiencias para ser protagonista de lo que viene”, aseguró

