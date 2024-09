Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2024 NOTA DE GRAFICA

La agenda de los legisladores de la Quinta Sección electoral

Los diputados y senadores provinciales de la Quinta dialogaron con La Tecla sobre tres temas claves de la coyuntura provincial y marplatense: Mogotes, boleta única papel y el RIGI bonaerense.

Compartir