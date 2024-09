Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2024 LA TECLA MAR DEL PLATA

Exploración off-shore en la Cuenca Argentina Norte: los bloques devueltos o sin proyectos

Total Austral S.A. y BP pagaron cifras millonarias para devolver los bloques 111 y 113 al Estadio Nacional. El 101 y el 110, los que no registraron movimientos.

Compartir