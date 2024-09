Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2024 VELAS A MANO

El Gobierno advierte que podría haber cortes de luz programados en verano

El jefe de Gabinete Guillermo Francos adelantó la medida ante la llegada de altas temperaturas que puedan ocasionar mayor demanda en el suministro de energía eléctrica. "Va a haber una programación" aseguró en declaraciones radiales.

