Los cánticos de La Cámpora contra Kicillof: “Si querés otra canción te presto la mía”

A poco más de una hora para que comience el acto la gente se acerca a las inmediaciones de un estadio espera por la palabra del líder de la Cámpora para completar la tríada peronista, tras las presentaciones de Cristina Fernández y de Axel Kicillof, Máximo Kirchner juntó a la tropa kirchnerista de paladar negro.



A su llegada Martín Sabbatella se brindó declaraciones a la Tecla y sostuvo que llega al acto. “Con mucha expectativa, siempre la palabra de Máximo es muy importante para quienes militamos el proyecto nacional y popular”, sostuvo el exdiputado nacional y agregó que es un momento de volver a las bases: “Hay que volver a organizarse para volver a marcar futuro, para pensar en los nuevos desafíos y las nuevas demandas”.





En ese sentido se refirió a tratar de generar lazos y tener una propuesta amplia pero siempre ligada a “un proyecto de país, porque si bien es importante la unidad aun es más importante el contenido, el sentido, el rumbo”.



Por su parte, Teresa García, coincidió con el diputado Sabbatella en la expectativa y se refirió a la importancia de que “el peronismo llegue ordenado a la elección del 2025”. Consultada por el rol del gobernador Axel Kicillof, García sostuvo que Axel tiene la misión que es gestionar la provincia de Buenos Aires, "es muy compleja la situación que tiene la Provincia y hace un esfuerzo fenomenal para que no se caigan los programas”.





Por otro lado, sostuvo que “no se trata de ordenar solo con vistas a lo electoral, se trata de una tarea con vistas de un ordenamiento con qué vamos a hacer cuando ganemos” indicó García y en esa línea agregó, "lo que no se puede hacer es dar vuelta la pagina como si nada hubiera sucedido”, cerró la senadora por la provincia de Buenos Aires.



Por el contrario los cánticos de la Cámpora apuntan contra el gobernador:





La Banda más grande de Argentina,

Que va con la jefa a todos lados

Yo no soy gorila libertario

Son pingüino hasta morir.



Aunque algunos quieran imitarnos

Este amor con nada se compara,

Queremos que el Fondo Monetario

Se vaya de este país.



Cristina es la conducción,

Vamos a ver si lo entienden,

Somos soldados de Perón,

Y la Patria no se vende.



Yo siempre te voy a seguir,

No me importa lo que digan,

Y si queres otra canción,

Veni, te presto la mía.