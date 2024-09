Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2024 ADIÓS, MUCHACHOS...

La UCR busca enterrar a Juntos en distrito peronista: “Ya no tiene sentido”

Un sector del radicalismo de Bragado, vinculados al espacio que conduce Martín Lousteau, tomó la decisión de romper con Unidos por Bragado, sector que responde al exintendente y actual funcionario de Milei, Vicente Gatica.

