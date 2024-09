Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2024 CONFLICTO SIN FIN

IOMA vs. FEMEBA: sigue la escalada en las tensiones con nuevos cortes y descuentos

La cúpula de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, se reunirá este martes donde analizará nuevas medidas contra IOMA. Mientras tanto, la obra social debitará todo aquello se le cobre a los afiliados

