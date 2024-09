Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2024 CREER O REVENTAR

Desconfian de Milei: las jubilaciones no "vuelan" y no hay acciones “maravillosas”

Un nuevo sondeo de Zuban y Córdoba Asociados profundiza en la valoración que la sociedad tiene del Presidente a través de múltiples frases. No creen que están “arrasando con la inseguridad” ni que “los salarios le vienen ganando a la inflación”.

Compartir