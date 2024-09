Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2024 "OFICIALISTA DEL CAMBIO":

"Deberían apartarse": De Loredo cruzó a Lousteau y crece la interna en el radicalismo

El diputado de la UCR envió un mensaje a la interna y apuntó contra el presidente de la fuerza. "Actúa con honestidad intelectual, pero es errático en el rumbo", sentenció.

