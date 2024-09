Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2024 INDUSTRIA

Kicillof expuso ante ADIMRA y señaló que el Gobierno parece “disfrutar” el desplome de la industria

El primer Congreso Metalúrgico Latinoamericano contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el de Córdoba, el jefe de gobierno porteño y el jefe de Gabinete. Lo organiza la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

