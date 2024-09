Volver | La Tecla Nacionales 11 de septiembre de 2024 COMPLICADA

Revés judicial para “La Toretto”: le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria

Felicitas Alvite, acusada de atropellar y matar a un motociclista, había realizado la solicitud, pero fue rechazada por la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia.

