AFIP reglamentó cómo serán las condiciones de blanqueo para monotributistas

La medida fue normalizada a través de la resolución 5561, publicada este martes en el Boletín Oficial. De ese modo, los monotributistas podrán adherir al Régimen de Regulación de Activos y declarar la titularidad de sus bienes e inmuebles.

