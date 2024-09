Volver | La Tecla Nacionales 10 de septiembre de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

La tarea de reconstruir un PJ machucado en Chubut

El partido se encamina a la interna con dos sectores diferenciados y con el gran desafío de seducir a un electorado que lo viene castigando. En el medio, el pacman Torres “come” dirigentes

Compartir