Volver | La Tecla Nacionales 9 de septiembre de 2024 FUERA DEL PODIO

Según una encuesta, en el Conurbano la figura de Milei se diluye contra el peronismo

Un relevamiento realizado por la consultora Reyes-Filadoro, muestra que los dirigentes justicialistas se mantienen como las figuras más relevantes en la provincia de Buenos Aires. El Presidente se ubica en cuarto lugar con un 58% de imagen negativa.

Compartir