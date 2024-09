Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2024 CRITICAS A KICILLOF

Del fracaso del gobierno anterior a la apuesta por el cambio de modelo

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, lanzó cuestionamientos a la administración provincial y bancó al presidente, Javier Milei. “El kirchnerismo fracasó", sentenció.

