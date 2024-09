Volver | La Tecla Nacionales 8 de septiembre de 2024 PANORAMA COMPLEJO

Semana clave para el Gobierno: presentación del presupuesto y una posible derrota en el Senado

El Presidente confirmó la semana pasada que concurrirá mañana al Parlamento para la presentación de la "Ley de leyes". A su vez, se sancionará la ley de financiamiento universitario y le voltearían el DNU de la SIDE. A este cóctel podría sumarse la Boleta Única de Papel, que naufraga desde enero en la Cámara alta. ​​​​​​​

Compartir