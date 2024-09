“Saludos Cris, esto es para vos”: el mensaje de Javier Milei al inicio de su clase magistral

El presidente comenzó su conferencia en la 45° convención anual de IAEF y le dedicó la apertura a Cristina Fernández de Kirchner con quien tuve un cruce en las redes sociales en el día de hoy. “Saludos Cris, esto es para vos”, sostuvo Javier Milei.

Tras el cruce con la expresidenta Javier Milei, desde las 19 el presidente comenzó su conferencia dedicada a la exmandataria y está utilizando su clase para brindarle información a CFK: “Anote señora”, chicaneó Milei.

La vicepresidenta lo había tratado de plagiador y de ex libertario, “Hoy la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda y los mercados lo saben. Esa misma escasez de dólares fue la que impidió llevar a cabo la dolarización que Milei imaginaba como plan de estabilización para cristalizar la formidable transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía producida después de la brutal devaluación y el ajuste fiscal. Dolarización que también era aconsejada, entre otros economistas, por Steve Hanke. Curiosa paradoja de quien se cree líder amado y admirado a nivel global, pero al que nadie le presta un dólar. A esta altura de la soirée casi, casi que tenemos que hablar de Milei, el ex libertario"





Ante esto el Presidente había invitado a CFK a participar de oyente de la conferencia que brinda en este momento en el 45° convención anual de IAEF. En ese sentido, Javier Milei cada vez que termina un concepto le pide a Cristina que tome nota.

En su discurso, el Presidente apuntó contra el pensamiento Keynesiano y sostuvo que se viene otro K.O para Cristina Fernández de Kirchner y pasó a explicar cuales son los problemas de emitir dinero. “La inflación es un fenómeno monetario por un exceso o falta de dinero”, y agregó, “si se puede levantar, escuche”, ironizó Milei.



En la Convención se encuentran además de los empresarios, el ministro de Defensa Luis Petri, el vocero presidencial Manuel Adorni y la flamante novia de Javier Milei, Yuyito González.









Por su parte, el Presidente se refirió al ministro Luis Caputo y sostuvo que, “será recordado en los libros de historia como el mejor ministro de Economía de la historia” y admitió que “Lo que creía el gobierno anterior era que nosotros actuáramos como libertarados, que todo se prendiera a fuego, y ya para enero, después del saqueo de supermercados y demás liturgias peronistas, pudieran volver y matar definitivamente cualquier tipo de libertad”.



Por último, volvió a poner el foco en CFK: “entiendo que la doctora diga estas cosas porque no es economista. Se supone que es abogada, pero tampoco muestra el título. Pero supongamos que fuera abogada, digamos, parece que eso no lo sabe”, cerró cuestionando la autenticidad del título e abogada a CFK.