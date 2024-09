Se metio Adorni en la pelea y dijo que CFK tiene bloqueado al Presidente

MILEI VS CRISTINA

La pelea virtual entre CFK y Javier Milei sumó un nuevo actor, ya que el vocero presidencial Manuel Adorni se prendió a las respuestas de Cristina porque la exmandantaria tiene bloqueado al Presidente.



"Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la “falacia de la pista falsa” al aún no haber mostrado su título. Saludos", sostuvo Adorni.



Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la “falacia de la pista falsa” al aún no haber mostrado su título. Saludos. @CFKArgentina https://t.co/5W2rlwKYZR pic.twitter.com/u0s4PYrDEI — Manuel Adorni (@madorni) September 6, 2024



La disputa que comenzó tras la publicación de Cristina Fernández destacó que "a nueve meses de la llegada al gobierno de la primera experiencia global anarcocapitalista, una vez más y como siempre, la realidad se impone sobre las teorías extravagantes, los discursos incendiarios y las frases marketineras".

En esta misma línea, cuestionó que "como siempre sucede en Argentina, al ajuste le siguen los palos. Las imágenes de argentinos apaleados y gaseados -en esta oportunidad jubilados- no hacen más que confirmar la violencia que engendran ideologías donde los ciudadanos solo son una variable de ajuste. Todo se ha puesto muy feo. Todo está muy mal".







Con duros calificativos hacia el presidente, Cristina Kirchner arremetió: "Hoy la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda y los mercados lo saben. Esa misma escasez de dólares fue la que impidió llevar a cabo la dolarización que Milei imaginaba como plan de estabilización para cristalizar la formidable transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía producida después de la brutal devaluación y el ajuste fiscal. Dolarización que también era aconsejada, entre otros economistas, por Steve Hanke. Curiosa paradoja de quien se cree líder amado y admirado a nivel global, pero al que nadie le prestaun dólar. A esta altura de la soirée casi, casi que tenemos que hablar de Milei, el ex libertario" sostuvo CFK.



.@JMilei Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras -porque… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024



Por su parte, Javier Milei apuntó contra CFK y la invitó a que presencie una clase magistral del Presidente: “Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”.

La ex jefa de Estado volvió a responder a Javier Milei y sostuvo: “Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN”.