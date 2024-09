Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de septiembre de 2024 SIN FILTRO

650 mil puestos de trabajo destruidos: el dato con el que Provincia cargó contra Milei

Funcionario de Axel Kicillof arremetió contra las políticas del Gobierno Nacional y destacó la destrucción de puestos de trabajo y que “el salario mínimo vital y móvil cayó casi un 30%”.

