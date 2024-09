Volver | La Tecla Municipios 5 de septiembre de 2024 MILLONARIA DEMANDA

Le salió caro: ex intendenta le ganó un juicio a un vecino que la insulto por redes

La Cámara Civil de Bahía Blanca falló a favor de la ex intendenta interina de Coronel Suárez, Carolina Radice, quien será recompensada por $2 millones debido a las “calumnias e injurias” que sufrió por parte de un vecino local.

