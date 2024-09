Volver | La Tecla Nacionales 5 de septiembre de 2024 RIO NEGRO

Bariloche: una avalancha en el Cerro López dejó un muerto y dos heridos

En horas de la tarde de ayer, se montó un operativo en la zona por parte de rescatistas del Club Andino para salvar a personas que fueron atrapadas debido al fenómeno. Una persona falleció y dos resultaron heridas aunque ya se encuentran en buen estado.

