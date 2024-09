Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2024 CRITICAS

Intendentes de la Quinta cuestionan la medición del Indec y apuntan a Marco Lavagna

Los jefes comunales de Unión por la Patria sentaron postura sobre la crisis económica y mostraron preocupación por el incremento del costo de vida. Exigieron al Gobierno nacional que no "le mienta más a nuestro pueblo".

