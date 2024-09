Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2024 PATAGONIA

Por Diego Mayorga Díaz

dmayodiaz

La pugna por un nuevo Código Electoral en Santa Cruz

Tras la derogación de la Ley de Lemas, se prepara una extensa discusión para reeditar el sistema electivo con la boleta única y las PASO como puntos que generan más controversias políticas

