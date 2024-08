Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2024 SUMAN BANCA

Fernández suma el apoyo de más de 60 exintendentes para la interna radical

Los antiguos alcaldes de la UCR expresaron su respaldo al candidato de Adelante Buenos Aires para las elecciones del 6 de octubre. “Conoce en profundidad los problemas de la territorialidad y la necesidad de avanzar en las autonomías municipales”, señalaron.

