30 de agosto de 2024

Alerta en La Plata: buscan a un parricida que salió a la universidad y no volvió

El asesino serial, identificado como Luis Fernando Iribarren, tenía permitidas salidas transitorias para estudiar en la facultad. Sin embargo, aprovechó la oportunidad y no volvió al penal.

