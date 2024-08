Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de agosto de 2024 AHORA SI

Ricardo Alfonsín se fue definitivamente de la UCR y quiere armar un frente progresista

El hijo del expresidente anunció su salida del partido centenario en un encuentro junto a Forja y Libres del Sur. Sostuvo que la decisión la tomó de acuerdo “a sus convicciones”.

