“No tengo para pagar”: quisieron bajar a un hombre y los pasajeros lo impidieron

Hace instantes las redes sociales se hicieron eco de un video en la línea A del subterráneo en la Capital Federal, donde se observa una discusión entre efectivos y un pasajero que no pago el boleto. Tras pocos minutos y gracias a los demás pasajeros, los efectivos se retiraron y dejaron que el ciudadano siga con su viaje.

En el video se observa a dos efectivos que intentan bajar al pasajero y no permiten que el Subte siga su curso hasta que este no baje. Por su parte, el hombre repetía una y otra vez que no tenía para pagar su boleto.



“No tengo para pagar, váyanse y dejen este circo”, ante la respuesta de los efectivos que sostenían que era su trabajo. Por su parte, los pasajeros se ofrecieron a pagarle el boleto y otros le recriminaban que se baje para poder seguir con su viaje. “No me voy a bajar”.





Línea A,Subte hoy. “Gracias por el esfuerzo” “Toto” pic.twitter.com/RAhmqSgR3t — Artemio López (@Lupo55) August 29, 2024



La discusión entre los efectivos y los pasajeros terminó cuando los primeros bajaron del Subte y dejaron que la formación siga su curso.