29 de agosto de 2024

ARBA aclaró versiones sobre el adicional de la última cuota del Inmobiliario

El organismo aseguró que el incremento tiene un tope, no pudiendo superar el 20% del monto total del impuesto. Es para bases imponibles que superen los $31.465.000, equivalente a unos 400 mil contribuyentes y se pagará junto con la última cuota.

